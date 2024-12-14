Орловское предприятие экспортировало первую партию соевого масла в Индию

© 57.fsvps.gov.ru

В декабре 2024 года из Орловской области в Индию под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям отправлена первая партия соевого масла общим весом 1510 тонн. Масло произведено на предприятии Орловской области ООО «Мираторг-Курск».

По результатам лабораторных исследований экспортная партия признана соответствующей всем требованиям страны-импортера. На груз оформлены фитосанитарные сертификаты.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈