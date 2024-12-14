В Ахвахском районе Дагестана открыли новый мост

© lezgigazet.ru

12 декабря 2024 года в Ахвахском районе состоялось торжественное открытие нового моста на 5 километре автомобильной дороги республиканского значения «Ботлих — Карата».

Новый мост, построенный взамен старого аварийного, имеет ключевое значение для развития района и отвечает всем современным требованиям безопасности и грузоподъемности. Длина моста составляет 80,3 м.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈