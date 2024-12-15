Московские производители выпустили более 10,9 тысячи лифтов по итогам 10 месяцев 2024 года

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Московские производители лифтового оборудования выпустили более 10,9 тысячи лифтов по итогам 10 месяцев 2024 года, что составляет свыше половины всех подъёмных машин, произвёденных в стране за указанный период, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сегодня Москва — ведущий отечественный центр лифтостроения. В городе выпускают более половины от общего объема произведённых в России подъёмников. Это позволяет промышленникам города обеспечивать данным оборудованием всю страну и выходить на международные рынки. С января по октябрь текущего года столичные предприятия изготовили около 11 тысяч лифтов, что на 1,6% превышает показатели аналогичного периода 2023 года», — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

© ria.ru

В Москве в этой отрасли заняты четыре предприятия — в Щербинке и Карачарове, а также Московский электромеханический лифтовой заводы и «Мослифт».

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