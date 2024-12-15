Молочный комбинат «Пензенский» начал выпуск безлактозной молочной продукции

Молочный комбинат «Пензенский» представил линейку безлактозной молочной продукции.

В ассортименте новой линейки — четыре популярных позиции: молоко, сметана, греческий йогурт и мягкий творог. Все продукты производятся по технологии, которая бережно расщепляет лактозу (молочный сахар) на легкоусвояемые компоненты, сохраняя при этом вкус и питательные свойства натурального молока.

Компания и в дальнейшем планирует развивать направление безлактозной продукции, предлагая покупателям еще больше вкусных и полезных новинок.

«Проблема непереносимости лактозы очень актуальна: по разным оценкам, с ней сталкиваются свыше 30% россиян, — отмечает генеральный директор компании „Молком“ Жуков А.Н. — Для многих это становится причиной дискомфорта и ограничений в питании. Наша задача — делать качественные молочные продукты доступными для всех, поэтому мы уделили особое внимание разработке безлактозной линейки».

Важно отметить, что безлактозные продукты «Молком» не только безопасны для людей с непереносимостью лактозы, но и соответствуют самым высоким стандартам качества, так как производятся по принципу «чистой этикетки» — без искусственных добавок, консервантов и красителей, только натуральное молоко и закваска.

«Мы уверены, что безлактозная продукция „Молком“ будет пользоваться высоким спросом не только у людей с непереносимостью лактозы, но и у всех, кто следит за своим здоровьем и предпочитает натуральные продукты», — подчеркивают в компании.

https://vk.com/molkom_official

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈