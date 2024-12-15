Удмуртский холдинг запустил сырный завод в Татарстане

Компания MLK Group специализируется на производстве молочной традиционной продукции, а также мягких и плавленых сыров, спредов и сухих молочных продуктов © stcdn.business-online.ru

Удмуртский холдинг MLK Group, принадлежащий Александру Емшанову, запустил цех по производству полутвердых сыров на молочном комбинате «Апастовский» в Татарстане. Еще в 2019 году компания приобрела заброшенный завод за 40 млн рублей.

Цех по производству полутвердых сыров в пике будет производить 50 т готовой продукции в сутки. Завод станет выпускать «Костромской», «Голландский», «Российский», «Пошехонский» сыры, а также сыр «Эдам» и «Национальный». К концу года планируется вывод производства на полную загрузку. Кроме того, с апреля 2023-го завод уже производит сухое обезжиренное молоко — до 200 т в месяц. Сухое молоко поставляют как в российские регионы, так и в другие страны (Армению, Грузию).

«Пять лет кропотливого труда и колоссальных финансовых вложений размером в 2,2 миллиарда рублей, привлечение иностранных специалистов для отлаживания технологических систем предприятия, длительное ожидание оборудования из-за рубежа, стройка новых производственных помещений, кризис на рынке сырого молока в связи с резко выросшими ценами на молоко и отсутствием возможности повышения цен на готовый продукт — это лишь часть того, с чем пришлось столкнуться», — объяснили задержку в пресс-службе MLK Group.

Для предприятия закупили голландское оборудование стоимостью свыше 30 млн евро. Уникальность последнего состояла в том, что сырное зерно формируется вертикально — это влияет на его вкус. Сами сырные головы потом погружаются в ванны с рассолом, где «по течению» доплывают до поддонов. Установку оборудования затормозила сначала эпидемия коронавируса, а потом и введенные антироссийские санкции.

Сейчас в планах — завершение строительства складов готовой продукции. В перспективе планируется возвести второй цех по производству сухого молока.

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