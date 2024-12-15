Свердловским больницам вручили новые машины

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18 свердловских больниц получили 23 новых автомобиля скорой помощи. Вручение ключей состоялось 12 декабря на площадке Свердловской областной клинической больницы № 1.

На закупку автомобилей было направлено свыше 129 миллионов рублей.

Машины укрепят автопарк экстренных служб 18 медицинских учреждений Среднего Урала. По два автомобиля отправились в Верхнепышминскую центральную городскую больницу, Белоярскую ЦРБ, на Алапаевскую станцию скорой медицинской помощи, в Центральную городскую больницу Кушвы и в Верхнесалдинскую ЦГБ.

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