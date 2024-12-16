В Челябинской области открыт новый понтонный мост

В Челябинской области открыт новый понтонный мостСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Магнитогорске (Челябинская область) официально запущен новый наплавной мост.
Понтонный мост, или, как называют сооружение инженеры, наплавной мост, возводили около четырёх месяцев.
Протяжённость сооружения составляет 80 метров — с дорожным полотном длиной 67 метров, нагрузка моста — 32 тонны. Ширина проезжей части — 4,7 метра, это позволяет организовать двустороннее движение легковых автомобилей и одностороннее движение грузового транспорта. Понтоны разделены на водонепроницаемые отсеки, что обеспечивает устойчивость даже в случае попадания воды.
Мост оснащён пешеходными пролётами, колесоотбойниками и леерным ограждением высотой 1,1 метра. Для безопасного передвижения скорость ограничена до 5 км/ч.
Пять светодиодных прожекторов обеспечивают отличную видимость в ночное время.
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