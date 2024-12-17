В Челябинской области запустили комплекс по переработке зерна гречихи

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Общий объем инвестиций, направленных на развитие производства, оценивается в 8,4 миллиарда рублей. Комплекс, открытый компанией «Ресурс», является крупнейшим в России. Цех автоматизированный, на 60 тысяч тонн в год.

Собственная переработка на 11% снизит себестоимость сырья. Посевные площади гречихи выросли с 40,1 тысячи гектаров в 2023 году до 58,6 тысячи в 2024-м.

Элеватор уже загружен 20 тысячами тонн урожая, в том числе с фермерских полей. Более 60 фермеров области заключили договоры с «Ресурсом». Овес и гречиху планируют собирать только в Челябинской области.

Объем хранения составит до 50 тысяч тонн, а производства — до 70 тысяч тонн. С наращиванием переработки будет дан импульс развитию сельхозтоваропроизводителей, которые работают непосредственно на земле.

У «Увелки» есть планы по еще более глубокой переработке сырья. Это поможет обеспечивать крупами в полном объеме нашу страну, а также поставлять продукцию на экспорт.

Также Увельский район наладил экспорт, в том числе и благодаря возможностям новых логистических коридоров, в частности «Север-Юг». Экспортные возможности района позволят обеспечить южноуральской сельхозпродукцией и всю страну.

© gubernia74.ru

© gubernia74.ru

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