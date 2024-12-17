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artal 17 декабря 2024, 08:20 Новые заводы и цеха

В Челябинской области запустили комплекс по переработке зерна гречихи

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 © img2.fedpress.ru

Общий объем инвестиций, направленных на развитие производства, оценивается в 8,4 миллиарда рублей. Комплекс, открытый компанией «Ресурс», является крупнейшим в России. Цех автоматизированный, на 60 тысяч тонн в год.

Собственная переработка на 11% снизит себестоимость сырья. Посевные площади гречихи выросли с 40,1 тысячи гектаров в 2023 году до 58,6 тысячи в 2024-м.

Элеватор уже загружен 20 тысячами тонн урожая, в том числе с фермерских полей. Более 60 фермеров области заключили договоры с «Ресурсом». Овес и гречиху планируют собирать только в Челябинской области.

Объем хранения составит до 50 тысяч тонн, а производства — до 70 тысяч тонн. С наращиванием переработки будет дан импульс развитию сельхозтоваропроизводителей, которые работают непосредственно на земле.

У «Увелки» есть планы по еще более глубокой переработке сырья. Это поможет обеспечивать крупами в полном объеме нашу страну, а также поставлять продукцию на экспорт.

Также Увельский район наладил экспорт, в том числе и благодаря возможностям новых логистических коридоров, в частности «Север-Юг». Экспортные возможности района позволят обеспечить южноуральской сельхозпродукцией и всю страну.

 © gubernia74.ru

 © gubernia74.ru

https://fedpres...economy/3353875

https://www.1ob...9d-8b6890e4a264

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Источник: https://gubernia74.ru/articles/poli...5667fe6-860d-5f53-a89d-8b6890e4a264

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Челябинская область, Увельский район, Увелка
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