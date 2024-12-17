Пермское НПО «ГалилеоСкай» почти вдвое увеличило производство приборов спутникового мониторинга

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В течение шести месяцев эксперты Регионального центра компетенций Пермского края совместно с рабочей группой предприятия оптимизировали процесс производства своего ключевого продукта — приборов спутникового мониторинга.

На производстве были внедрены такие инструменты бережливого производства как стандартизированная работа, система 5С, производственный анализ, матрица компетенций. Был разработан регламент пополнения запасов необходимых комплектующих, согласно запланированному заданию, исключена операция лакирования, проведена оптимизация программ, которая позволила сократить время переналадки на 40 минут. Также было решено увеличить места для хранения заправленных фидеров и обеспечить резервные единицы оснастки для лакировки.

Реализация этих мероприятий позволила предприятию сократить время протекания процесса изготовления на 50%, запасы в потоке — на 47%, а также увеличить выработку на 90%, что послужит ускорению процессов производства приборов спутникового мониторинга.

Применение принципов бережливого производства помогает улучшить организацию работы, повысить эффективность и минимизировать потери в офисных процессах, что способствует общему росту предприятия, рассказал руководитель отдела логистики и развития производства Galileosky Дмитрий Гуреев.

«Наиболее значимый результат участия в нацпроекте — это повышение производительности в среднем на 35 готовых изделий в смену. Это напрямую увеличивает объем выпускаемой продукции и помогает повысить эффективность работы. О финальных результатах говорить еще рано, мы в процессе постоянных улучшений. Например, благодаря визуализации процессов и потоков мы выявили узкие места, что дает возможность оперативно повысить производительность. А реализация карт потока создания ценности помогает систематизировать и постоянно улучшать процессы».

В целом, внедрение принципов бережливого производства улучшило эффективность сотрудников и снизило потери. Более того, мы активно внедряем успешный опыт не только на производстве, но и в офисе, добавил Дмитрий Гуреев.

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