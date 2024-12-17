В Магадане открыли научно-образовательный центр "Инженерная школа" Правительство Магаданской области © primamediamts.servicecdn.ru

Строительство новой школы в Магадане велось по национальному проекту «Образование». Цель — повысить конкурентоспособность инженерного образования в России и сократить количество обучающихся во вторую смену в областном центре, сообщили ИА MagadanMedia.

Подрядчиком выступил Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова. На 15 тысяч м² будут получать образование по самым современным стандартам 530 учеников. В этом им помогут 52 педагога, многие из которых приехали из разных регионов России. Всего в школе будет работать 106 человек.

Инженерная школа — это не просто школа, это целый научно-образовательный центр, ориентированный на естественно-научное и технологическое направления. В рамках взаимодействия с университетами и образовательными организациями, такими как МИСиС и Кванториум, школа будет формировать у обучающихся ключевые компетенции для жизни в обществе. Это включает осознанный выбор профессии и получение профессионального образования в технической и естественно-научной сферах, таких как IT и горная отрасль.

Глава региона отметил, что в учреждении имеется уникальный голографический класс, который позволяет изучать различные предметы с помощью современных технологий. Он подчеркнул важность таких базовых дисциплин, как биология, физика, черчение и начертательная геометрия, для будущих инженеров. Также в школе создан компьютерный класс, который существенно отличается от предыдущих версий, учитывая новые требования и технологии, а также перспективы развития IT-индустрии.

В учебном заведении есть специальный класс робототехники, а также современные физические и химические лаборатории, что обеспечивает акцент на точные науки, а технические возможности в учебном заведении являются самыми современными. Одна из особенностей новой школы — привлечение высококвалифицированных педагогов из разных регионов России — Мурманска, Новосибирска, Красноярска, Оренбурга, Перми, Дальнего Востока и других уголков России. В состав педагогического состава для работы в профильных классах, таких как IT-класс, инженерный класс привлечены научные работники.

Приоритетом станет реализация интегрированных учебных планов и программ, которые обеспечат углубленное изучение физики, математики и информатики. Также планируется создание центра дополнительного образования детей «Киберспорт в школу» в сотрудничестве с Федерацией Киберспорта России.

Педагоги Магаданской области смогут повышать свою квалификацию на площадках Высшей школы экономики по направлению «Управление киберспортом». Соглашение с АНОО «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» будет способствовать развитию системы выявления и поддержки талантливых детей в научно-технической сфере. Новая школа важна не только для Магадана, но и для всей Магаданской области.

И.о. директора инженерной школы Константин Зеленский поделился планами на ближайшие месяцы.

До конца года в стенах учебного заведения пройдут не только собрания для родителей, но и увлекательные экскурсии. Дети, в свою очередь, смогут участвовать в программе, направленной на сплочение будущих школьных коллективов. Это создаст доброжелательную атмосферу в классах еще до начала учебы.

Как отметил руководитель школы, уже набраны ученики с 1 по 10 классы и сформирован педагогический состав. В команде учителей есть как опытные специалисты высшей категории, так и молодые преподаватели, стремящиеся к жизни на Севере.

Кроме того, в школе будет открыт театр. Учебное заведение выделяется своей системой дополнительного образования и разнообразием творческой деятельности. Здесь детей ждут занятия по киберспорту, работе с беспилотными летательными аппаратами и робототехнике. Все это создаст уникальную образовательную среду, способствующую развитию технических, но и творческих навыков у школьников.

Каждый класс инженерной школы оформлен в уникальном цвете. Здесь установлены современные мебель и интерактивные доски, на переменах ребята смогут заниматься развивающими программами прямо в коридорах с помощью интерактивных проекторов. Кабинеты для лабораторных и практических работ полностью укомплектованы необходимой техникой, что даст возможность детям развивать свои навыки и таланты.

© primamediamts.servicecdn.ru

Генеральный директор Уральского оптико-механического завода им. Ямалова Анатолий Слудных, поздравляя всех с открытием школы, вручил Константину Зеленскому символ школы — небольшую точную копию самолета Су-57. Этот истребитель, один из самых передовых и мощных в мире, олицетворяет стремление к высоким технологиям и инновациям. А заслуженный летчик-испытатель России, заместитель начальника летной службы компании «Сухой», Герой России Сергей Богдан направил свое видеопоздравление, адресованное колымским школьникам, родителям и учителям.

На новогодних каникулах для школьников организуют мастер-классы, профильные занятия и квесты, которые позволят им ближе познакомиться с новой школой.

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