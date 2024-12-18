В Тулу поступили два новых троллейбуса «Авангард»

© vk.com

В Тулу в рамках программ по обновлению общественного транспорта поступили два новых троллейбуса «Авангард». Они современные, низкопольные, с автономным ходом, оборудованы системой отопления и кондиционером, видеокамерами и валидаторами, есть USB-разъемы.

Руководитель МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин:

— Новые троллейбусы — тоже с автономным ходом, причем увеличенным: это позволяет им проехать без контактной сети до 20 километров. Они оснащены всеми современными устройствами: кондиционеры, обогрев, видеонаблюдение, автоинформаторы — всё, что необходимо для удобства и комфорта пассажиров.

Водитель Тулгорэлектротранса Татьяна Голайдо и на прежнюю машину не жаловалась, а от новой просто в восторге:

— Эти машины теплее, управление удобное, мягкий руль, послушные педали. Но главное — возможность ехать на «автономке», для нас это важно. Бывает, незначительное ДТП на дороге — а мы объехать не можем: более 4 метров от контактной линии троллейбус не отъезжал. Теперь может.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈