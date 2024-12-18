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Сеть «Монетка» открыла новый распределительный центр в Пермском крае, площадь которого составила 24 тысячи квадратных метров. В РЦ были организованы зоны хранения по категориям товаров и температурному режиму, современное оборудование соответствует всем стандартам: высотные штабелеры, палетайзеры и терминалы сбора данных.

«Монетка» использует распределительный центр для обслуживания 400 поставщиков со всей страны, а также товаров прямого импорта — фруктов и экзотических товаров из Китая, Турции, Египта, ЮАР и Эквадора. Объект будет обслуживать более 500 магазинов в Пермском крае, Свердловской области, Республике Башкортостан, Кировской области и Удмуртии. Кроме того, распределительный центр позволит обслуживать новые торговые точки, которые открывает «Монетка».

"Сокращение времени складской обработки и плеча доставки продукции окажет существенное влияние на повышение эффективности логистики. Это позволит нам обеспечить наших покупателей широким выборов и лучшими ценами на продукты и товары первой необходимости для ежедневных покупок", — рассказала директор торговой сети «Монетка» Ирина Смирнова.

Объект в Пермском крае стал шестым распределительным центром «Монетки».

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