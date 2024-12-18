Движение по новому мосту через Ургу открылось в Нижегородской области

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Движение по новому мосту через р. Урга открылось на границе Спасского и Воротынского муниципальных округов Нижегородской области. Мост на дороге Воротынец — Спасское — Сергач построен по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Разрушение старого моста произошло из-за несанкционированного проезда по нему большегрузов. Новый мост — современный, рассчитан на большие нагрузки (до 60 тонн), построен с применением современных материалов и технологий. Расчетная скорость движения по переправе составляет 80 км/ч.

В рамках контракта выполнен демонтаж старого моста и строительство нового, сделаны подходы к мосту, уложено современное дорожное покрытие, нанесена разметка и установлено барьерное ограждение. На всем протяжении участка построена ливневая канализация с очистными сооружениями. Длина моста — 110 м, подходов к нему — 331 м, ширина — 10 м. На объекте работало около 40 человек, было задействовано 10 единиц техники. Стоимость контракта составила более 350 миллионов рублей.

Мост уже взят на обслуживание подрядной организацией, отвечающей за содержание сооружения.

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