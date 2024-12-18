Новая энергия Восточного полигона

© gudok.ru

На первом этапе ПАО «Россети» построили почти 3 тыс. км новых линий электропередачи и несколько крупных питающих центров. Введённая в работу инфраструктура обеспечит Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали дополнительной мощностью 1,7 тыс. МВт, общая протяжённость линий электропередачи вырастет почти на 1,7 тыс. км.

Новые энергомощности приближают завершение модернизации Байкало-Амурской магистрали."Важно, чтобы БАМ был не только полностью двухпутным.Сегодня на БАМе электрифицирован участок между станциями Тайшет и Таксимо длиной более 1,4 тыс. км. Общая длина магистрали 4324 км.

В соответствии с Долгосрочным планом электрификации железных дорог сети ОАО «РЖД» до 2050 года, утверждённым распоряжением ОАО «РЖД» в мае текущего года, планируется электрифицировать следующие участки: Волочаевка-2 — Комсомольск-Сортировочный — Ванино длиной 820 км со сроком завершения капвложений в 2026 году, Таксимо — Комсомольск-Сортировочный длиной 2365 км и сроком завершения кап­вложений в 2040 году, Тында — Бамовская, 184 км — 2040 год.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈