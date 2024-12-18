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sergey k 18 декабря 2024, 21:13 Авиация

Новый терминал аэропорта Ставрополя принял первый борт

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 © news.myseldon.com

Новый терминал располагается в двухэтажном здании площадью 5,9 тысячи квадратных метров. В нем предусмотрели комфортные условия для пассажиров, в том числе систему обработки багажа и два телетрапа. Кроме того, на объекте расположат новейшие системы навигации, которые снизят зависимость работы аэропорта от погоды. Официальное открытие намечено на начало 2025 года. Осталось провести пуско-наладочные работы некоторых систем.

Стоимость проекта — 3,4 миллиарда рублей. Его реализация позволит увеличить пропускную способность аэропорта. Старое здание планируется переоборудовать в отдельный международный терминал. Однако для расширения географии полетов и наращивания пассажиропотока требуется реконструировать аэродромную инфраструктуру и ВПП. На это потребуется более 5,7 миллиарда рублей.

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Источник: https://news.myseldon.com/ru/news/index/322139840

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Новый терминал, Ставрополь
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