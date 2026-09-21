В Ставрополе на маршрут вышли 20 новых автобусов с зарядками и пандусами
На городской маршрут № 13 в краевой столице вышли 20 новых автобусов большой вместимости.
Новые машины заменят транспорт малого класса, что позволит значительно увеличить пропускную способность маршрута. Автобусы соответствуют современным стандартам городского транспорта. Низкопольный кузов обеспечивает удобство посадки и высадки для пожилых людей, родителей с колясками и маломобильных пассажиров. Салоны оборудованы мощными системами кондиционирования и отопления. Все машины оснащены необходимыми цифровыми сервисами: установлены терминалы для бесконтактной оплаты проезда, системы видеонаблюдения и электронные информационные табло. Автобусы работают на экологичном газомоторном топливе, что снижает уровень вредных выбросов в атмосферу и делает транспорт независимым от поставок бензина или дизеля.
Всего по итогам этого года для городов края будет закуплено более 70 автобусов.
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