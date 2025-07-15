В селе Винсады открылась новая сыроварня с инвестициями 200 млн рублей
Село Винсады, Предгорный округ — Местный молочный завод завершил реализацию масштабного инвестиционного проекта, открыв современную сыроварню. Общий объем вложений в производство составил 200 млн рублей.
Строительство предприятия длилось два года. Теперь оно сможет выпускать до 600 тонн полутвердых сыров ежегодно. Благодаря новейшему оборудованию сыроварня будет производить пять популярных сортов: «Российский», «Тильзитер», «Сливочный», «Гауда» и «Голландский».
Первые образцы продукции уже изготовлены. После получения всех необходимых разрешений предприятие начнет продажи через собственную сеть фирменных магазинов в регионе Кавказских Минеральных Вод. В перспективе компания планирует расширить сбыт на территорию Ставропольского края и другие регионы России, сообщает пресс-служба Предгорного муниципального округа Ставрополья.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Российский производитель пищевого оборудования реализовал проект в Индонезии
«Фабрика CASARO» (кандидат на вступление в Ассоциацию... себя на сайте рассказывает об одном из таких проектов.
-
Еще одну ферму открыли в Воскресенске
Ягодно-грибную ферму и мини-сыроварню открыли в Подмосковье благо...nbsp;— для организации сыроварни с агротуристическим комплексом.
-
Новую школу на 1550 мест открыли в Ставрополе
Новая муниципальная школа № 54 на проспекте Российском, 1...вья и кустарники, за которыми будет ухаживать система автополива.
Поделись позитивом в своих соцсетях