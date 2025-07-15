В селе Винсады открылась новая сыроварня с инвестициями 200 млн рублей

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Село Винсады, Предгорный округ — Местный молочный завод завершил реализацию масштабного инвестиционного проекта, открыв современную сыроварню. Общий объем вложений в производство составил 200 млн рублей.

Строительство предприятия длилось два года. Теперь оно сможет выпускать до 600 тонн полутвердых сыров ежегодно. Благодаря новейшему оборудованию сыроварня будет производить пять популярных сортов: «Российский», «Тильзитер», «Сливочный», «Гауда» и «Голландский».

Первые образцы продукции уже изготовлены. После получения всех необходимых разрешений предприятие начнет продажи через собственную сеть фирменных магазинов в регионе Кавказских Минеральных Вод. В перспективе компания планирует расширить сбыт на территорию Ставропольского края и другие регионы России, сообщает пресс-служба Предгорного муниципального округа Ставрополья.

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