В Славянском районе Краснодарского края открыли фруктохранилище на 10,5 тысячи тонн

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Еа Кубани, к началу этом года, общая площадь плодово-ягодных насаждений составляет уже более 30 тысяч гектаров. Аграрии смогли собрать 500 тысяч тонн продукции, что стало абсолютным рекордом за всю историю промышленного садоводства в Краснодарском крае. Активно ведется обновление плодовых насаждений, планируется заложить еще 1,2 тысячи гектаров.

Для того, чтобы кубанские фрукты были доступны жителям и гостям края круглый год, в рамках национального проекта по всему региону строятся фруктохранилища различной вместимости. На сегодняшний день их мощности составляют свыше 400 тысяч тонн единовременного хранения, что позволяет сохранить большую часть собранного в текущем году урожая.

18 февраля состоялось торжественноое открытие построенного в Славянском районе нового фруктохранилища.

Новый комплекс разместился на площади почти три гектара. Фруктохранилище оборудовано холодильными камерами с регулируемой газовой средой. Сортировочной машиной Aweta, позволяющей сортировать, упаковывать и производить товарную обработку 12 тонн фруктов в час. Зоной отгрузки и административно-бытовым комплексом. На предприятии создано 96 рабочих мест.

Так, агрофирма «Приволье» в 2023 году приступила к возведению в Славянском районе фруктохранилища на 10,5 тысяч тонн. Соглашение о его строительстве подписали на Петербургском международном экономическом форуме. В проект было инвестировано более миллиарда рублей.

Начиная с 2019 года агрофирма ведет работы по закладке яблоневого сада интенсивного типа на площади в 360 гектаров. Для хранения возросших объемов урожая предприятию потребовались дополнительные мощности, в следствии чего и возникла необходимость в строительстве.

© s3.timeweb.cloud

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