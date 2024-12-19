Ульяновским учреждениям образования передали ключи от 36 новых автобусов

Великоросс 19 декабря 2024, 18:04 Транспорт, спецтехника и логистика
Ульяновским учреждениям образования передали ключи от 36 новых автобусовСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Торжественная передача автомобилей состоялась на Соборной площади 18 декабря.
Автобусы поступят в образовательные учреждения Ульяновска и 13 районов региона. Все машины оснащены спутниковой системой навигации ГЛОНАСС/GPS и тахографами.
Новые автобусы заменят старые машины, которые уже выработали свой ресурс, и встанут на новые школьные маршруты, которые только открываются.
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Великоросс