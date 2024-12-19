Ульяновским учреждениям образования передали ключи от 36 новых автобусов

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Торжественная передача автомобилей состоялась на Соборной площади 18 декабря.

Автобусы поступят в образовательные учреждения Ульяновска и 13 районов региона. Все машины оснащены спутниковой системой навигации ГЛОНАСС/GPS и тахографами.

Новые автобусы заменят старые машины, которые уже выработали свой ресурс, и встанут на новые школьные маршруты, которые только открываются.

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