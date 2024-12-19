На «Танеко» запустили новый узел регенерации метилдиэтаноламина

© rupec.ru

На принадлежащем «Татнефти» НПЗ «Танеко» (Нижнекамск, Татарстан) запустили в эксплуатацию узел регенерации метилдиэтаноламина (МДЭА). МДЭА — это 40-процентный раствор, необходимый в цепочке получения серы.

Производительность установки составляет 4,2 млн тонн в год по насыщенному амину, из которого выделяется до 174 тыс. тонн в год сероводорода, направляемого на производство элементарной серы мощностью до 160 тыс. тонн в год.

Реализация проекта стала важным этапом подготовки ко вводу в эксплуатацию на «Танеко» в 2025 году гидрокрекинга-2, который увеличит выход светлых нефтепродуктов с 85% до 90% с сохранением глубины переработки 99,6%. Новая установка станет второй установкой на «Танеко» по регенерации МДЭА и увеличит общую мощность системы на 80%.

В мае 2024 года госнефтекомпания Азербайджана Socar и «Татнефть» подписали в Казани новую дорожную карту по сотрудничеству.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈