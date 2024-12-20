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d-tatarinov 20 декабря 2024, 10:53 Судостроение и судоходство

На Восточной верфи подписан приемо-сдаточный акт на судно-ярусолов «Наггет»

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 © vverf.ru

Двадцатого декабря на Восточной верфи (управляющая компания — Амурский судостроительный завод ОСК) подписан приемо-сдаточный акт на судно-ярусолов «Наггет», проект 03142, заводской строительный номер 506.

Накануне поздно вечером предприятие успешно завершило морскую часть заводских ходовых испытаний. Все параметры судна и его систем соответствуют заявленным характеристикам.

Судно «Наггет» стало первым ярусоловом, строящимся на Дальнем Востоке и третьим судном, сданным Восточной верфью заказчику в 2024 году

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Источник: https://vverf.ru/news/na-vostochnoj...yij-akt-na-sudno-yarusolov-«nagget»

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