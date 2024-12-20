Шлем будущего для Су-57. Дроны на оптоволокне. Локализация деталей для двигателей КАМАЗ.

Еженедельная подборка новостей промышленности России. Су-57 получил новый шлем будущего, который поможет летчикам принимать решения в боевых условиях. Разработана модификация дронов «Депеша», работающих в условиях помехозащищенности благодаря оптоволоконному управлению. Также расскажем про локализацию производства компонентов для электропоездов «Иволга» и создание новых деталей для двигателей КАМАЗ.

В этом видео:

00:00 — Вступление

00:07 — Летный шлем, который поможет принимать решения о применении бортового оружия, разработали для летчиков истребителя Су-57.

01:02 — Новую модификацию «Депешы» на гусеничном шасси с управлением посредством оптоволокна, которое неуязвимо для средств РЭБ, создали «Высокоточные комплексы».

01:43 — Демиховский машиностроительный завод вышел на запланированную производственную мощность по выпуску отечественных редукторов для электропоездов ЭГЭ2Тв «Иволга 4.0».

03:03 — В Костроме наладили выпуск ключевых компонентов для двигателей КАМАЗ и ЯМЗ.

04:30 — ОСК завершила ходовые испытания атомного ледокола «Якутия»

05:31 — Государственная транспортная лизинговая компания в своём телеграмм канале сообщила, что тяжёлый беспилотник ВТ-440м первым в России получил сертификат лётной годности.

06:40 — Пресс-служба компании-разработчика АО «Кама» сообщила, что прототипы отечественного электромобиля «Атом» прошли первую часть испытаний на дорогах общего пользования и в Центре испытаний ФГУП «НАМИ».

07:27 — Первый в Восточной Сибири завод по выпуску полимеров из собственного сырья (этана) произвел опытную партию продукции.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈