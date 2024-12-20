Импортозамещение в камнеобработке: Липецкая компания представляет новый клеевой состав ADHESOL ET250

Импортозамещение в камнеобработке: Липецкая компания представляет новый клеевой состав ADHESOL ET250Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Липецкая производственная компания ООО «Эластомерик Системс» успешно реализовала проект по разработке двухкомпонентного эпоксидного клеевого состава ADHESOL ET 250, предназначенного для структурного склеивания натурального и искусственного камня, включая гранит, мрамор и инженерный камень. Данная разработка представляет собой отечественный аналог зарубежного клея производства Германии.
Разработка состава ADHESOL ET 250 стала ответом на запрос камнеобрабатывающего предприятия, которое столкнулось с необходимостью поиска альтернативы импортному продукту. Главными требованиями заказчика являлись высокие прочностные свойства, устойчивость к атмосферным воздействиям, отсутствие усадки, возможность колеровки, а также определенные показатели вязкости, обеспечивающие надежное склеивание на наклонных и вертикальных поверхностях даже при нанесении толстого слоя. Особым требованием было отсутствие маслянистых пятен на поверхности изделия после полимеризации клея, что является распространенным недостатком многих других составов для камня.
ООО «Эластомерик Системс», имея многолетний опыт в производстве двухкомпонентных эпоксидных клеевых составов, в кратчайшие сроки смогла предложить состав, полностью удовлетворяющий требованиям заказчика. Продукт разработан на основе собственных технологических решений и обеспечивает высокое качество фиксации, способствуя сохранению эстетичного вида готовой поверхности. Клеевой состав ADHESOL ET 250 прошел успешное тестирование на предприятии-заказчике и был выпущен на рынок.
В 2024 году крупную партию клея приобрела строительная компания для проекта по реставрации объектов культурного наследия Москвы. ADHESOL ET 250 отлично шлифуется после отверждения, что позволяет оперативно устранять дефекты и сколы на кромках гранита, мрамора и других видов натурального камня. В проекте ремонтный состав на основе комбинации клея и гранитной крошки применялся для восстановления целостности гранитных изделий.
В настоящее время клеевой состав ADHESOL ET 250 доступен на рынке и успешно применяется как на крупных производствах, так и в небольших мастерских по всей России.
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