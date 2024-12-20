Импортозамещение в камнеобработке: Липецкая компания представляет новый клеевой состав ADHESOL ET250

© adhesol.ru

Липецкая производственная компания ООО «Эластомерик Системс» успешно реализовала проект по разработке двухкомпонентного эпоксидного клеевого состава ADHESOL ET 250, предназначенного для структурного склеивания натурального и искусственного камня, включая гранит, мрамор и инженерный камень. Данная разработка представляет собой отечественный аналог зарубежного клея производства Германии.

Разработка состава ADHESOL ET 250 стала ответом на запрос камнеобрабатывающего предприятия, которое столкнулось с необходимостью поиска альтернативы импортному продукту. Главными требованиями заказчика являлись высокие прочностные свойства, устойчивость к атмосферным воздействиям, отсутствие усадки, возможность колеровки, а также определенные показатели вязкости, обеспечивающие надежное склеивание на наклонных и вертикальных поверхностях даже при нанесении толстого слоя. Особым требованием было отсутствие маслянистых пятен на поверхности изделия после полимеризации клея, что является распространенным недостатком многих других составов для камня.

© adhesol.ru

ООО «Эластомерик Системс», имея многолетний опыт в производстве двухкомпонентных эпоксидных клеевых составов, в кратчайшие сроки смогла предложить состав, полностью удовлетворяющий требованиям заказчика. Продукт разработан на основе собственных технологических решений и обеспечивает высокое качество фиксации, способствуя сохранению эстетичного вида готовой поверхности. Клеевой состав ADHESOL ET 250 прошел успешное тестирование на предприятии-заказчике и был выпущен на рынок.

В 2024 году крупную партию клея приобрела строительная компания для проекта по реставрации объектов культурного наследия Москвы. ADHESOL ET 250 отлично шлифуется после отверждения, что позволяет оперативно устранять дефекты и сколы на кромках гранита, мрамора и других видов натурального камня. В проекте ремонтный состав на основе комбинации клея и гранитной крошки применялся для восстановления целостности гранитных изделий.

В настоящее время клеевой состав ADHESOL ET 250 доступен на рынке и успешно применяется как на крупных производствах, так и в небольших мастерских по всей России.

© adhesol.ru

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