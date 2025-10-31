Липецкий бренд промышленных адгезивов Adhesol представил клей, получивший свидетельство Евразийского экономического союза с допуском к непосредственному контакту с пищевыми продуктами. Adhesol ET 200 Li — двухкомпонентный эпоксидный состав с повышенной устойчивостью к вибрационным нагрузкам. Продукт рассчитан на использование в пищевой, медицинской, химической промышленности, сельском хозяйстве, водоочистке и других отраслях.

Производитель клеевого состава — липецкая компания «Эластомерик Системс», разрабатывающая и выпускающая промышленные адгезивы и полимерные покрытия под брендами Adhesol, Elastomeric Systems и Cargosil. Получение заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы состава с пищевым допуском стало еще одним шагом к обеспечению рынка конкурентоспособной продукцией, разработанной и произведенной на отечественных мощностях.

Разрешение на применение в пищевой промышленности сделало Adhesol ET 200 Li одним из немногих составов, идеально подходящих для производства и ремонта вибрационного оборудования в продовольственной отрасли. Вибрационные сита применяются для просеивания круп и других сыпучих продуктов, сортировки по размеру орехов и бобовых, фильтрации сыворотки и сахарных растворов, и множества других процессов. Использовать обычный клей при работе с такими агрегатами невозможно — вибрации быстро разрушают его.

В настоящее время производство Adhesol ET 200 Li полностью налажено, новый продукт уже представлен на рынке. В планах компании — составить полноценную конкуренцию импортным клеевым составам в пищевой отрасли, предоставив российским производителям отечественную альтернативу известным иностранным брендам.