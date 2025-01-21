Эффективное отечественное решение для фиксации слитков при нарезке на пластины

Эффективное отечественное решение для фиксации слитков при нарезке на пластиныСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Ключевыми материалами в современной электронике, оптике и энергетике являются кремний, сапфир и графит. Кремниевые пластины служат основой для микросхем и процессоров, сапфировые подложки применяются в высокочастотной технике, светодиодном производстве, графитовые элементы отводят тепло, экранируют от электромагнитных помех, применяются для создания гибких проводников и контактных площадок. Эффективность и надежность электронных устройств напрямую зависит от качества обработки и нарезки этих материалов. Точность и сохранность структуры пластин на этапе резки играют критическую роль.
Один из способов нарезки на пластины предполагает фиксацию кремниевых слитков и сапфировых монокристаллов на композитное основание. Процесс резки осуществляется проволочными пилами с применением абразивных суспензий. Такой метод обеспечивает минимальные поверхностные нарушения структуры и экономию материала.
Важный фактор, влияющий на надежность фиксации слитков — качественный клеевой состав, который способен удерживать слиток, а в дальнейшем легко удаляться, не оставляя следов.
Липецкий завод по разработке и производству клеевых составов под брендом ADHESOL получил запрос от российского предприятия, которое применяет технологию резки и активно ищет замену зарубежному клеевому составу.
При разработке, специалисты ADHESOL учитывали требования и особенности процессов высокоточной резки. Благодаря длительному опыту работы с эпоксидными составами, удалось в короткие сроки подобрать подходящую формулу двухкомпонентного клея.
После успешных испытаний образцов на производстве заказчика, в продажу поступил новый клеевой состав российского производства Adhesol ET 845.
Основными важными характеристиками Adhesol ET 845 являются:
- Отсутствие запаха.
Состав практически не имеет запаха, что создает более комфортные условия для работников, чем состав, который применялся ранее.
- Отсутствие усадки при полимеризации.
Клей на эпоксидной основе сохраняет свои геометрические параметры, обеспечивая равномерную и надежную фиксацию.
- Высокая адгезия.
Надежность фиксации слитков и пластин на графитном основании обеспечивается высокими показателями адгезии к сапфиру, кремнию и графиту.
- Простота очистки.
После завершения процесса резки клей быстро и полностью удаляется с поверхностей, благодаря свойству растворяться в молочной кислоте.
Российский клей Adhesol ET 845 стал эффективным решением для фиксации элементов при высокоточной резке, позволил сохранить технологию и улучшить условия труда работников. Разработка и применение подобных специализированных материалов является важным шагом для развития современной микроэлектроники, оптики и энергетики.
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