Эффективное отечественное решение для фиксации слитков при нарезке на пластины

Ключевыми материалами в современной электронике, оптике и энергетике являются кремний, сапфир и графит. Кремниевые пластины служат основой для микросхем и процессоров, сапфировые подложки применяются в высокочастотной технике, светодиодном производстве, графитовые элементы отводят тепло, экранируют от электромагнитных помех, применяются для создания гибких проводников и контактных площадок. Эффективность и надежность электронных устройств напрямую зависит от качества обработки и нарезки этих материалов. Точность и сохранность структуры пластин на этапе резки играют критическую роль.

Один из способов нарезки на пластины предполагает фиксацию кремниевых слитков и сапфировых монокристаллов на композитное основание. Процесс резки осуществляется проволочными пилами с применением абразивных суспензий. Такой метод обеспечивает минимальные поверхностные нарушения структуры и экономию материала.

Важный фактор, влияющий на надежность фиксации слитков — качественный клеевой состав, который способен удерживать слиток, а в дальнейшем легко удаляться, не оставляя следов.

Липецкий завод по разработке и производству клеевых составов под брендом ADHESOL получил запрос от российского предприятия, которое применяет технологию резки и активно ищет замену зарубежному клеевому составу.

При разработке, специалисты ADHESOL учитывали требования и особенности процессов высокоточной резки. Благодаря длительному опыту работы с эпоксидными составами, удалось в короткие сроки подобрать подходящую формулу двухкомпонентного клея.

После успешных испытаний образцов на производстве заказчика, в продажу поступил новый клеевой состав российского производства Adhesol ET 845.

Основными важными характеристиками Adhesol ET 845 являются:

Отсутствие запаха.

Состав практически не имеет запаха, что создает более комфортные условия для работников, чем состав, который применялся ранее.

Отсутствие усадки при полимеризации.

Клей на эпоксидной основе сохраняет свои геометрические параметры, обеспечивая равномерную и надежную фиксацию.

Высокая адгезия.

Надежность фиксации слитков и пластин на графитном основании обеспечивается высокими показателями адгезии к сапфиру, кремнию и графиту.

Простота очистки.

После завершения процесса резки клей быстро и полностью удаляется с поверхностей, благодаря свойству растворяться в молочной кислоте.

Российский клей Adhesol ET 845 стал эффективным решением для фиксации элементов при высокоточной резке, позволил сохранить технологию и улучшить условия труда работников. Разработка и применение подобных специализированных материалов является важным шагом для развития современной микроэлектроники, оптики и энергетики.

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