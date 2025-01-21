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elastomeric 21 января 2025, 15:32 520 Производство

Эффективное отечественное решение для фиксации слитков при нарезке на пластины

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Ключевыми материалами в современной электронике, оптике и энергетике являются кремний, сапфир и графит. Кремниевые пластины служат основой для микросхем и процессоров, сапфировые подложки применяются в высокочастотной технике, светодиодном производстве, графитовые элементы отводят тепло, экранируют от электромагнитных помех, применяются для создания гибких проводников и контактных площадок. Эффективность и надежность электронных устройств напрямую зависит от качества обработки и нарезки этих материалов. Точность и сохранность структуры пластин на этапе резки играют критическую роль.

Один из способов нарезки на пластины предполагает фиксацию кремниевых слитков и сапфировых монокристаллов на композитное основание. Процесс резки осуществляется проволочными пилами с применением абразивных суспензий. Такой метод обеспечивает минимальные поверхностные нарушения структуры и экономию материала.

Важный фактор, влияющий на надежность фиксации слитков — качественный клеевой состав, который способен удерживать слиток, а в дальнейшем легко удаляться, не оставляя следов.

Липецкий завод по разработке и производству клеевых составов под брендом ADHESOL получил запрос от российского предприятия, которое применяет технологию резки и активно ищет замену зарубежному клеевому составу.

При разработке, специалисты ADHESOL учитывали требования и особенности процессов высокоточной резки. Благодаря длительному опыту работы с эпоксидными составами, удалось в короткие сроки подобрать подходящую формулу двухкомпонентного клея.

После успешных испытаний образцов на производстве заказчика, в продажу поступил новый клеевой состав российского производства Adhesol ET 845.

Основными важными характеристиками Adhesol ET 845 являются:

  • Отсутствие запаха.

Состав практически не имеет запаха, что создает более комфортные условия для работников, чем состав, который применялся ранее.

  • Отсутствие усадки при полимеризации.

Клей на эпоксидной основе сохраняет свои геометрические параметры, обеспечивая равномерную и надежную фиксацию.

  • Высокая адгезия.

Надежность фиксации слитков и пластин на графитном основании обеспечивается высокими показателями адгезии к сапфиру, кремнию и графиту.

  • Простота очистки.

После завершения процесса резки клей быстро и полностью удаляется с поверхностей, благодаря свойству растворяться в молочной кислоте.

Российский клей Adhesol ET 845 стал эффективным решением для фиксации элементов при высокоточной резке, позволил сохранить технологию и улучшить условия труда работников. Разработка и применение подобных специализированных материалов является важным шагом для развития современной микроэлектроники, оптики и энергетики.

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Источник: https://adhesol.ru/

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