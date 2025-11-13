В Санкт-Петербурге открылась новая школа
В ЖК «Аквилон» в Василеостровском районе Ленобласти достроили школу на 400 мест.
Учебное заведение выполнили в морской тематике. При строительстве использовали только современные материалы.
Для учащихся оборудовали два бассейна и просторный актовый зал, а также современные кабинеты и игровые площадки.Новую школу передадут ГБОУ СОШ № 708 «Открытие» Василеостровского района.
Комментарии 0