В Приморье открыли новый жд-тоннель между Шкотово и Смоляниново

В Смоляниново торжественно открыли новый железнодорожный тоннель. Первый локомотив, проехавший через него, «перерезал» символическую ленточку из шаров.

Новый тоннель обеспечивает безопасность движения поездов, исключает необходимость использования подталкивающего локомотива, что обеспечивает беспрепятственное движение поездов до Смоляниново.

Общая протяженность обхода сложного участка составит около 10 км, она включает в себя два однопутных тоннеля длиной по 1,45 км и 1,42 км. Это позволит увеличить пропускную способность участка. Благодаря тонелю вес поезда будет увеличен с 6,3 тыс. до 7,1 тыс. тонн.

Новый объект позволит исключить использование дополнительных локомотивов для обеспечения тяги на горных участках и увеличит пропускную способность в направлении портов Находкинского транспортного узла с 65 до 72 пар грузовых поездов в сутки.

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https://primamedia.ru/news/1930158/

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