В Ставрополе открыт терминал международного аэропорта «Шпаковское»

© aex.ru

Изначально здание аэровокзала было открыто в 1963 году. Однако за период эксплуатации его реконструкция ни разу не проводилась. На фоне роста пассажиропотока было принято решение модернизировать и обновить терминал.

В результате проведенных работ его площадь выросла с 5 до 6 тыс. кв. м. Аэровокзал оборудовали двумя телетрапами. Пропускная способность увеличилась с 300 до 400 пассажиров в час, в год аэропорт сможет обслуживать до 580 тыс. пассажиров.

Вопрос реконструкции аэродромной инфраструктуры рассматривается в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» в период 2025-2029 годов.

© aex.ru

© aex.ru

© aex.ru

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