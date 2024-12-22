В Чувашии открыто здание аэровокзала в аэропорту Чебоксары имени А.Г. Николаева

архивное фото © fs.cap.ru

В результате реконструкции здания аэровокзала, который был открыт в 1963 году, включившая в себя возведение монолитных железобетонных конструкций, укрепление каркаса и фундамента здания, площадь аэровокзала была увеличена с 3,5 до 5,5 тыс. кв. м, а пропускная способность увеличилась в 2 раза — со 100 до 200 пассажиров в час. Фасад аэровокзала приобрел новую облицовку, а также бронированное остекление.

Построена электроподстанция с заново проложенными электросетями, а также новая система пожаротушения, проложены новые системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и отопления. Уложена новая кровля.

Внутри здания имеется зона регистрации пассажиров с автоматизированной системой приёма багажа, расположенная на первом и втором этажах, имеютя также зоны ожидания, включая современный VIP-зал, кафе, кассу и камеру хранения.

Также оборудованы зоны для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и комнаты для ожидания с детьми.

Все работы по реконструкции были проведены на средства ООО «Международный Аэропорт Чебоксары». Реконструкцией здания аэровокзала проведена АО «Новая Авиация» из Санкт-Петербурга, согласно проекту этой организации. Контракт с АО «Новая Авиация» был заключен в июле 2021 года.

В настоящий момент рассматривается возможность капитального ремонта аэродрома в период 2025-2026 годов. Планируется провести ремонт искусственных покрытий перрона, рулежной дорожки, что позволит увеличить количество мест для стоянки самолетов.

© fs.cap.ru

© fs.cap.ru

© fs.cap.ru

© fs.cap.ru

© fs.cap.ru

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