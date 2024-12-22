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Innokentij90 22 декабря 2024, 23:00 Новые заводы и цеха

В Кабардино-Балкарии открыли новое предприятие по переработке фруктов

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В Чегеме в Кабардино-Балкарии открыли новое предприятие по переработке фруктов мощностью 15 т переработанных яблок в смену.

Новое производство включает в себя плодохранилище емкостью 1,2 тыс. т и производственный цех, оснащенный автоматизированными упаковочными линиями. Здесь осуществляется выпуск фруктового сока прямого отжима и яблочных чипсов.

Предприятие является структурным подразделением компании «Малус», которая специализируется на выращивании и переработке яблок. Выпускаемая продукция поставляется во все республики Северного Кавказа.

Ранее РБК Кавказ сообщал, что в 2023 году в КБР было собрано 786 тыс. т плодов и ягод, что является лидирующим показателем в России.

Валовые сборы за последние пять лет увеличились в 2,2 раза. Плодово-ягодная продукция из Кабардино-Балкарии поставляется практически во все регионы России, а доля республики в валовом сборе плодов и ягод в целом по стране составляет почти 19%.

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Источник: https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/676693859a7947e926891d8b

Кабардино-Балкария, переработка фруктов
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