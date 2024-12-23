Компания «Роботех» запустила производство 3D-принтеров для печати песчано-полимерных форм

© robotech.digital

Компания «Роботех» продемонстрировала работу новой линейки 3D-принтеров бункерного типа с системой искусственного интеллекта.

Промышленные 3D-принтеры для печати песчано-полимерных форм и стержней представляют собой передовую технологию, которая активно используется в литейной промышленности.

Этот метод позволяет создавать сложные формы и изделия без необходимости использования традиционных методов литья, таких как изготовление моделей вручную или использование дорогостоящих пресс-форм.

© robotech.digital

© robotech.digital

Готовые изделия:

© robotech.digital

© robotech.digital

© robotech.digital

Готовое изделие после механической обработки

© robotech.digital

Примеры форм:

© robotech.digital

© robotech.digital

© robotech.digital

© robotech.digital

© robotech.digital

Большой промышленный принтер Robotech SandUltra 2000 предназначен для работы в металлургической промышленности. Данная модель будет превосходным решением для крупного промышленного предприятия.

© robotech.digital

Промышленные 3D-принтеры Robotech осуществляют печать по технологии Binder-Jetting — послойное склеивание композитного порошка связующим веществом. Область построения 2000×1040×800 мм обеспечивает печать форм крупногабаритных деталей.

Позволяет произвести форму под отливку в течении суток без дополнительных затрат.

Бункерный 3D-принтер использует контейнер (бункер) для хранения кварцевого песка. Этот материал подается через сопло или форсунку на поверхность, где он скрепляется связующим веществом. Конструкция принтера и принятые проектные решения обеспечивают надежность, точность, быстроту печати, открывают возможности производства литейных форм любой степени сложности (искривленная конфигурация, внутренние полости, большое количество уникальных сечений в различных плоскостях).

Промышленный 3D-принтер Robotech SandUltra 2000 — собственная разработка компании ROBOTECH. Технология и технические решения запатентованы.

Robotech SandPro 600

© robotech.digital

Малый промышленный принтер Robotech SandPro 600 предназначен для работы в металлургической промышленности. Данная модель будет превосходным решением для небольших промышленных предприятий, исследовательских центров, университетов.

Robotech SandMax 1200 (Платформа)

© robotech.digital

Промышленный принтер Robotech SandMax 1200 предназначен для работы в металлургической промышленности. Данная модель будет превосходным решением для малого и среднего промышленного предприятия.

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