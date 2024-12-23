«Нижнекамскнефтехим» завершил строительство нефтехимического комплекса ЭП-600 за 200 млрд рублей

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Это крупнейший проект СИБУРа по созданию новых производственных мощностей в современной истории нефтегазохимии Татарстана и один из ключевых для всей отрасли в России. Комплекс уже функционирует в пуско-наладочном режиме: подано сырье, и ожидается выпуск первой продукции.

Завершение строительства удвоило мощности «Нижнекамскнефтехима» по производству этилена и его производных. Впервые в российской нефтехимии пуско-наладочные работы на столь масштабном проекте проводятся исключительно силами отечественных специалистов без привлечения зарубежной помощи.

Основным сырьем для ЭП-600 служит прямогонный бензин, производимый предприятиями нефтепереработки Татарстана, с годовым объемом потребления более 1,8 млн тонн. Продукция комплекса будет использоваться на действующих и перспективных производствах «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза», способствуя развитию Волжского нефтехимического кластера. Это станет стимулом для создания новых производственных цепочек и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Вместе с запуском этиленового комплекса СИБУР реализует проекты по импортозамещению современных синтетических материалов, таких как полистирол и АБС-пластики. Также на базе продукции ЭП-600 начнется первое в России производство гексена — ключевого компонента для полиэтилена сложных марок. Уникальная установка для его производства уже строится в Нижнекамске с использованием собственных технологий компании и начнет работу в 2025 году. Общая стоимость проектов СИБУРа в области нефтегазохимии в Татарстане превышает 500 млрд рублей.

ЭП-600 — одно из самых современных и высокоавтоматизированных производств в нефтегазохимии, как в России, так и в мире. Комплекс оснащен около 70 тысячами датчиков, объединенных в цифровую сеть, что позволяет управлять процессами командой из 320 человек. При этом обеспечен высокий уровень экологической безопасности: объем отходов на тонну произведенного этилена составляет всего 1,5 кг, что вчетверо меньше европейских стандартов. На экологические технологии вложено более 5 млрд рублей, включая бездымный факел и замкнутую систему водоснабжения.

По словам председателя правления и генерального директора СИБУРа Михаила Карисалова, проект ЭП-600 удваивает мощности по производству этилена в Нижнекамске и обеспечивает переработку до 2 млн тонн нефтепродуктов практически на месте добычи, создавая продукцию с высокой добавленной стоимостью.

За последние 15 лет СИБУР инвестировал более 1,5 трлн рублей в развитие и модернизацию нефтегазохимических мощностей, из них 600 млрд рублей — в Волжский кластер. На ближайшие годы компания планирует проекты общей стоимостью свыше 1,7 трлн рублей, ориентированные на ввод в эксплуатацию к 2027-2028 годам. Более половины EBITDA компании сегодня обеспечивается за счет мощностей, запущенных менее 10 лет назад.

Согласно исследованию Высшей школы экономики, СИБУР поддерживает свыше 700 тысяч рабочих мест в России, включая цепочки конечного производства современных синтетических материалов.

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