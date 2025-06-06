СИБУР импортозаместил марку бутадиен-стирольного каучука для всесезонных и летних шин

На «Нижнекамскнефтехиме» специалисты СИБУРа разработали и выпустили новую функционализированную марку бутадиен-стирольного каучука ДССК-628 В для производства всесезонных и летних шин.

Новая марка стала очередным этапом успешной реализации программы импортозамещения синтетических каучуков. Она успешно прошла омологацию у ряда шинных компаний России и стран СНГ. Разработанный продукт призван не только обеспечить шинам высокие эксплуатационные качества, но и заменить импортные аналоги, ранее поставлявшиеся из Германии, Японии и Южной Кореи. В текущих геополитических условиях создание отечественной альтернативы стало критически важной задачей для отрасли.

Ключевые особенности новой марки:

• Позволяет снизить сопротивление качению на 10%, что повышает топливоэкономичность и тем самым делает шину более экологичной

• Повышает сцепление с мокрой дорогой на 12%, увеличивая безопасность и повышая комфорт вождения

• В комбинации с другими продуктами СИБУР, такими как СКИ-970 и СКД НД 1246 BB E-Pro, позволяет частично или полностью заменить натуральный каучук в протекторе летних и всесезонных шин класса HP (high performance) и UHP (ultra high performance).

Анатолий Светликов — директор дивизиона «Транспорт» компании «СИБУР»:"За последнее десятилетие транспортная отрасль совершила огромный скачок в части безопасности, функциональности, дизайна. Нововведения стали возможны в том числе и благодаря новым разработкам и решениям команды СИБУРа. ДССК-628В — яркий пример того, как инновации и передовые технологии помогают укреплять позиции отечественной промышленности. Это продукт, который не только соответствует всем мировым стандартам, но и обеспечивает шинной промышленности доступ к качественному отечественному сырью и снижает их зависимость от иностранных поставщиков".

Напомним, в апреле этого года на НКНХ был успешно освоен промышленный выпуск новой марки инновационного функционализированного бутадиен-стирольного каучука ДССК-615 В.ДССК-615 В благодаря низкой температуре стеклования используется в производстве легковых и легкогрузовых шин всесезонного и зимнего ассортимента, а также автобусных и грузовых шин. Материал обеспечивает улучшенные эксплуатационные свойства в зимних условиях: низкие потери на качение, повышенное сцепление с обледенелой дорогой и износостойкость.Компания Ikon Tyres (входит в «Татнефть») совместно с СИБУРом успешно испытала нешипованные зимние шины с использованием протектора на основе ДССК-615 В.Марка ДССК-615 В также была разработана в рамках программы импортозамещения.

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