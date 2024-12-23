В Чечне открыли новый участок трассы в обход Гудермеса

© etokavkaz.ru

В Чеченской Республике дали официальный старт автомобильному движению по новому участку трассы Р-217 «Кавказ» в обход Гудермеса. Это уже третья очередь строительства объездной дороги.

«Сегодня автомобили впервые поехали по введенным в эксплуатацию участкам третьей очереди обхода Гудермеса в составе трассы Р-217 „Кавказ“ в Чеченской Республике, второго этапа обхода Волгограда на трассе Р-22 „Каспий“ в Волгоградской области. Также рабочее движение в режиме телемоста открыто по трассе Р-255 „Сибирь“ в обход Канска в Красноярском крае», — сообщается на сайте Федерального дорожного агентства.

Новая четырехполосная дорога IБ категории оснащена электроосвещением и бетонным ограждением, разделяющим транспортные потоки. Также на объекте устроили три транспортные развязки в разных уровнях с отдельной эстакадой.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈