Новый мост открыли на границе Чувашии и Нижегородской области

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В Чувашии 23 декабря дали старт движению автомобилей по новому мосту через реку Сура на трассе М-7.

Общая длина переправы вместе с подходами составляет свыше 5,5 км, из которых 2,4 км составляют сам мост, а 450 метров — русловая часть.

На реализацию проекта потратили более 17 млрд рублей.

Строительство мостового перехода в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» началось с мая 2021 года. Трасса М-7 «Волга», проходящая через Поволжье, является одной из важнейших транспортных артерий России. На нее приходится значительная часть грузопотока между регионами, что делает ее модернизацию приоритетной задачей для Федерального дорожного агентства.

В 2024 году на федеральной трассе М-7 «Волга», проходящей через территорию Чувашской Республики, было завершено несколько значимых инфраструктурных проектов. Завершена реконструкция мостовой переход через реку Суру на М-7 «Волга» и участок на А-151 Цивильск — Ульяновск. Кроме этого 38 км дорог приведены к нормативу. Также построили три модульных надземных пешеходных перехода. Их возвели возле н.п. Чиршкасы (660-йкм), Байсубаково (666-й км) и возле остановки общественного транспорта «Кирпичный завод» (675-й км) в Чебоксарском и Цивильском округах Чувашской Республики.

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© static.mk.ru

© static.mk.ru

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