В Ленобласти открыли еще 24 километра обновленной трассы «Скандинавия»

© avatars.dzeninfra.ru

В Ленинградской области после реконструкции запущен шестиполосный участок трассы А-181 «Скандинавия» — альтернатива узкого Выборгского шоссе и удобный обход всех населённых пунктов.

Конструкция дорожной одежды состоит из 5 слоев: песок, щебеночно- песчаная смесь и три слоя асфальтобетона. Ширина проезжей части 22 метра. Встречные потоки транспорта, как и на других реконструированных участках «Скандинавии», делит железобетонное ограждение по оси дороги. На обочинах установлены металлические барьерные ограждения. Линии наружного освещения смонтированы на всем протяжении обновленного участка, включая съезды с транспортных развязок.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈