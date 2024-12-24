В курганском селе открыли школу

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В поселке Красный Октябрь Курганской область построили новую среднюю школу. Здание сможет принять более 400 учеников.

На строительство были вложены инвестиции в размере 497,8 млн рублей. В рамках дальнейшего развития инфраструктуры региона, планируется также капитальный ремонт другой школы и завершение ремонта местной больницы.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в 2025 году начнется строительство нового детского сада на 60 мест. Он будет расположен в селе Мостовском Варгашинского округа. Затраты на объект составят порядка 133 млн рублей.

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