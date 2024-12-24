Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса состоялось в Краснокаменске Забайкальского края

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Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса прошло 21 декабря в Краснокаменске. Новое учреждение стало объектом детско-юношеской спортивной школы № 3 города Краснокаменска. Спортивный комплекс был построен в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Общая площадь нового спортивного центра — более трех тысяч квадратных метров. В нем разместили универсальный спортивный зал для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, спортивной аэробикой, а также тренажерный зал. Для зрителей предусмотрены две трибуны общей вместимостью более 500 мест.

В рамках открытия ФОКа в Краснокаменске также проходит Первенство Забайкалья по киокусинкай в котором принимают участие порядка 100 спортсменов из районов края.

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