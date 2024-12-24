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Новая инфраструктура построена с учетом сложнейших климатических условий: зимой грунт промерзает, а летом подтапливается.

Чтобы обезопасить железную дорогу, строители возвели 3 моста и проложили 8 водопропускных труб.

Всего в ходе работ уложили 10,8 км пути и 3 стрелочных перевода, протянули 54 км линий автоблокировки и связи.

Завершение модернизации линии Лена — Таксимо, на которой находится перегон Ния — Таковка, повысит её провозную способность к концу 2024 года до 51,2 млн тонн.

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