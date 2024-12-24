В Губахе Пермского края открыли новый детский сад на 120 мест

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В Губахе завершилось строительство нового детского сада в микрорайоне «Химик». Просторное и современное здание на 120 мест полностью готово к приёму детей.

На двух этажах разместились шесть групп, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок и другие необходимые помещения. Все комнаты светлые, просторные и оснащены современной мебелью. Для прогулок на территории обустроены игровые площадки и беседки, обеспечивающие интересное и безопасное времяпрепровождение.

Особенностью объекта стало строительство собственной газовой котельной, которая обеспечит стабильное тепло в здании даже в холодное время года.

Строительство детского сада велось в рамках краевой программы «Образование и молодежная политика». Эта инициатива направлена на создание современных образовательных учреждений в регионе. Благодаря такой поддержке объект был построен «под ключ» с соблюдением всех стандартов качества.

Новый детский сад в Губахе — это только часть масштабной работы по расширению дошкольной инфраструктуры Пермского края. В настоящее время строятся ещё пять детских садов: Перми и Пермском округе, в Очере.

Два объекта возводятся застройщиками в рамках социальных обязательств по программам комплексного развития территорий. После завершения строительства они будут переданы в собственность муниципалитетов.

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