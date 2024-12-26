В «Росатоме» начал работу коллаборативный робот-сварщик

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Специалисты ЦКБМ, входящего в машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом», начали опытно-конструкторские работы по применению лазерной сварки с использованием коллаборативного робота. Испытания проходят в лаборатории мехатроники и робототехники, открытой в Санкт-Петербурге в 2023 году.

В рамках работ производится лазерная сварка стальных колец-фиксаторов диаметром около 8 см и толщиной всего 0,3 мм. Эти кольца удерживают графитовые элементы подшипников главных циркуляционных насосов. Из-за сложного профиля ручное выполнение сварки затруднительно.

«Геометрия кольца сложная, а его толщина минимальна. Ручной процесс сварки требует высокой квалификации, однако стабильное качество шва на всей длине обеспечить сложно. Роботизированная лазерная сварка позволяет достичь высокого и стабильного качества без необходимости последующей обработки», — пояснил технический руководитель лаборатории мехатроники и робототехники ЦКБМ Станислав Скворцов.

Для реализации технологии в лаборатории создали специализированный стенд, включающий робота-манипулятора, оснастку для фиксации деталей и лазерную установку. После завершения исследований и анализа качества сварных швов материаловедами технология будет внедрена в производство ЦКБМ.

Коллаборативные роботы — это автоматизированные устройства, работающие в тесном взаимодействии с человеком. Они безопасны благодаря встроенным датчикам, контролирующим усилия, и поддерживают ручное управление.

Российские предприятия, включая «Росатом», активно внедряют инновации, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и экономики страны.

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