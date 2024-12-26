стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Александр Петров 26 декабря 2024, 11:32 Инновации

В «Росатоме» начал работу коллаборативный робот-сварщик

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © atommedia.online

Специалисты ЦКБМ, входящего в машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом», начали опытно-конструкторские работы по применению лазерной сварки с использованием коллаборативного робота. Испытания проходят в лаборатории мехатроники и робототехники, открытой в Санкт-Петербурге в 2023 году.

В рамках работ производится лазерная сварка стальных колец-фиксаторов диаметром около 8 см и толщиной всего 0,3 мм. Эти кольца удерживают графитовые элементы подшипников главных циркуляционных насосов. Из-за сложного профиля ручное выполнение сварки затруднительно.

«Геометрия кольца сложная, а его толщина минимальна. Ручной процесс сварки требует высокой квалификации, однако стабильное качество шва на всей длине обеспечить сложно. Роботизированная лазерная сварка позволяет достичь высокого и стабильного качества без необходимости последующей обработки», — пояснил технический руководитель лаборатории мехатроники и робототехники ЦКБМ Станислав Скворцов.

Для реализации технологии в лаборатории создали специализированный стенд, включающий робота-манипулятора, оснастку для фиксации деталей и лазерную установку. После завершения исследований и анализа качества сварных швов материаловедами технология будет внедрена в производство ЦКБМ.

Коллаборативные роботы — это автоматизированные устройства, работающие в тесном взаимодействии с человеком. Они безопасны благодаря встроенным датчикам, контролирующим усилия, и поддерживают ручное управление.

Российские предприятия, включая «Росатом», активно внедряют инновации, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и экономики страны.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://atommedia.online/2024/12/25...-rosatome-nachal-rabotu-kollaborat/

робот-сварщик, Специалисты ЦКБМ, Росатом
  • Нет аватара Kотенко Cергей
    26.12.2411:36:52

    начали опытно-конструкторские работы

    Это называется «заработал»?    

    Отредактировано: Kотенко Cергей~11:37 26.12.24
    #1294700
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,