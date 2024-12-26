Сегодня, 26 декабря, запустили движение по новому путепроводу на 18-м км федеральной трассы Р-208 Тамбов — Пенза.

Трасса Р-208 Тамбов — Пенза соединяет два региональных центра и является единственной дорогой, связывающей Тамбов с городом Рассказово и поселком Новая Ляда.

До сих пор пересечение автомобильной и железной дорог на 18-м километре было одноуровневым, из-за чего водители вынуждены были пропускать поезда на переезде. Образовывалась пробка.

Завершение первого этапа строительства путепровода позволило федеральным дорожникам еще до полного окончания работ на объекте пустить движение автомобилей по новому искусственному сооружению, что уже сегодня полностью снимет проблему пробок на данном переезде.

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