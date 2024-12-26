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Innokentij90 26 декабря 2024, 11:43 Дорожное строительство

Новый путепровод на трассе Тамбов — Пенза открыли для движения

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Сегодня, 26 декабря, запустили движение по новому путепроводу на 18-м км федеральной трассы Р-208 Тамбов — Пенза.

Трасса Р-208 Тамбов — Пенза соединяет два региональных центра и является единственной дорогой, связывающей Тамбов с городом Рассказово и поселком Новая Ляда.

До сих пор пересечение автомобильной и железной дорог на 18-м километре было одноуровневым, из-за чего водители вынуждены были пропускать поезда на переезде. Образовывалась пробка.

Завершение первого этапа строительства путепровода позволило федеральным дорожникам еще до полного окончания работ на объекте пустить движение автомобилей по новому искусственному сооружению, что уже сегодня полностью снимет проблему пробок на данном переезде.

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Источник: https://vk.com/wall-45627518_84487

дорожное строительство
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