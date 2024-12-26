Открыт новый мост через Москву-реку

© www.mos.ru

Новый мост открыт через Москву-реку в районе улицы Мясищева. Он связал Филевскую и Мневниковскую поймы.

Строить мост начали в июне 2020 года, а завершили — в декабре 2024-го, на четыре месяца раньше контрактного срока. Работы вели без приостановки движения речного транспорта.

Новые выезды на хорду и пешеходный маршрут до станций метро

Протяженность моста составляет 231 метр. У него две полосы движения в каждом направлении и тротуары для пешеходов. Мост соединил улицу Мясищева с Проектируемым проездом № 1166 в Мневниковской пойме. Кроме того, на круговом перекрестке улицы Мясищева и Филевского бульвара построили подземный пешеходный переход.

Благодаря этому улучшилось транспортное обслуживание районов Филевский Парк и Хорошево-Мневники с населением около 300 тысяч человек. Кроме того, поблизости расположены здание будущего национального космического центра и многочисленные объекты спорта и отдыха.

Новый мост дал дополнительную возможность для выезда из района Филевский Парк на Северо-Западную хорду (СЗХ). Кроме того, он позволяет удобно подъехать и пройти пешком к станциям метро «Мневники» и «Терехово» Большой кольцевой линии (БКЛ).

Ожидается, что переправа сократит перепробег автотранспорта примерно на восемь километров, а время в пути сократится вдвое. Нагрузка на прилегающие участки Большой Филевской улицы (от Минской до Новозаводской улицы) снизится на 18 процентов, а Кутузовского проспекта (от Аминьевского шоссе до Минской улицы) — на пять процентов.

У моста четыре опоры. Основные конструкции, окрашенные в алый (ярко-красный) цвет, украшает архитектурно-художественная подсветка, которая в темное время суток будет выполнять функцию дополнительного освещения.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈