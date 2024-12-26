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13 современных низкопольных троллейбусов «Синара — 6254» передали сегодня Калининграду. Приемку машин произвел лично Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных

«Сейчас машины проходят пуско-наладочные работы и обкатку. Поручил ускорить все процессы, чтобы выпустить их на линии в первой половине января», — отметил глава региона.

Рассказываем, что есть в наших троллейбусах:

увеличенный до 40 км автономный ход;

пассажировместимость — 91 чел;

USB-слоты для подзарядки мобильных устройств;

системы автоинформирования, навигации ГЛОНАСС, климат-контроля, автоматического пожаротушения;

откидная аппарель для маломобильных групп населения;

функция книлинга для удобства посадки-высадки пассажиров.

«Синары» обновят практически половину троллейбусного парка Калининграда. Средний возраст старых машин, курсирующих на городских маршрутах, составляет 15 лет, их износ — 90%.

Надеемся, что калининградцы оценят комфорт поездок на пассажирском транспорте, собранном в Челябинске!

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