В Казани открыли платный отрезок Вознесенского тракта

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В Казани открыли движение по первой платной дороге в городе — второму отрезку Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М7. Таким образом, в столице РТ появилась пятая вылетная магистраль и первая построенная с нуля в новейшей истории Казани.

Стоимость строительства двух этапов составила 39,4 млрд рублей.

Второй этап Вознесенского тракта готов, жители Казани искренне благодарны новогодним подаркам. Это мечта наших предшественников, дорога, о которой мечтали 55 лет.

До 11 января продлится тестовый период — проезд по платному отрезку Вознесенского тракта будет бесплатным. Об этом перед открытием дороги сообщил директор компании-концессионера «Оптима-технологиии» Рустем Рафиков. «В новогодние праздники, до 11 января, плата за проезд взиматься не будет, система будет работать в тестовом режиме», — сказал он.

Затем оплатить проезд можно будет на сайте. Максимальная скорость движения по дороге составит 90 км/ч. На магистрали будут работать машины аварийных комиссаров, навесное оборудование для которых поставила набережночелнинская компания «Колуман Рус».

Минимальная стоимость проезда по платной части Вознесенского тракта для легковушки составит 90 рублей, а в часы пик (с 6:30 до 9:00 и с 17:00 до 19:30) цена вырастет до 150 рублей. Для автомобилей II категории (легковые авто высотой от 2 до 2,6 м) стоимость проезда составит 150 рублей, III категории (грузовики и автобусы с двумя осями, высотой 2,6 м и более) — 250 рублей, IV категории (грузовики и автобусы с тремя осями, высотой 2,6 м и более) — 350 рублей, независимо от времени загрузки транспортом автодороги.

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Напомним, на пятую вылетную дорогу — Вознесенский тракт — деньги нашли в январе 2021 года. Это были 500 млн рублей из республиканского бюджета. Строительство поделили на два этапа. Первый, от улицы Гвардейской до проспекта Победы, сдали в октябре 2023-го. Этот отрезок длиной 3,8 км включает две развязки с тоннелями, три примыкания второстепенных дорог, две наземные разворотные петли, железнодорожный путепровод. Общая стоимость — 13,4 млрд рублей.

Второй отрезок Вознесенского тракта построили за 26 млрд рублей, из которых 80% оплатили бюджеты РТ и РФ, а 20%, или 5,4 млрд рублей, — частные инвесторы.

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