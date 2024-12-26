Десять животноводческих комплексов построили в Нижегородской области за год

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Десять новых животноводческих комплексов построено и шесть реконструировано при господдержке в Нижегородской области в 2024 году. Общий объем инвестиций составил 2,88 млрд рублей. Объекты рассчитаны на более чем шесть тысяч голов крупного рогатого скота.

В 2024 году были построены роботизированный молочный комплекс на 1 052 коровы в Уренском МО, два телятника на 318 и на 264 головы в деревне Каменник под Шахуньей, телятник на 280 голов в Пильнине, телятник на 692 головы в Дивееве, родильное отделение для крупного рогатого скота на 140 голов в Большом Болдине, двор беспривязного содержания на 500 голов с доильно-молочным блоком в Дальнеконстантиновском округе, двор для содержания ремонтного молодняка на 250 голов в Гагинском районе и комплекс привязного содержания на 200 голов молочного стада в Семенове.

В регионе также реконструировали ферму на 800 голов и телятник на 384 головы в Починковском округе, ферму на 230 голов в Богородском районе, коровник на 182 головы в Пильнине, телятник на 465 голов в Гагине и аналогичный объект на 280 голов в Воротынском округе.

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