В аэропорту Казани официально открыли перрон для 33 самолетов

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Сегодня после реконструкции открылся перрон аэропорта «Казань» площадью 160 тысяч квадратных метров и площадки предполетной подготовки площадью 15 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта составила 7,5 млрд рублей.

До этого казанский аэропорт мог поставить на стоянку только 12 широкофюзеляжных самолетов, а на саммит БРИКС ждали гостей сразу 33 стран, причем параллельно надо было принимать регулярные рейсы. Власти РТ решили не «отгонять» борта в Уфу, Екатеринбург и Нижний Новгород, поэтому в итоге у аэропорта Казани оказалось 45 мест для парковки самолетов.

Новый перрон должен стать частью третьего терминала аэропорта пропускной способностью 4 млн пассажиров в год. Здание должны были начать строить в 2024-м. Архитектурную концепцию подготовило АО «"Казанский Гипронииавиапром» им. Тихомирова".

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