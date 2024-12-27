Якутский аэропорт переходит на II категорию ИКАО и снижает зависимость от туманов

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Аэропорт Якутск получил сертификат соответствия II категории ИКАО, подтверждающий возможность выполнения точного захода на посадку. Данный документ выдан 25 декабря Управлением аэропортовой деятельности Федерального агентства воздушного транспорта, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сертификация по II категории ИКАО предполагает обеспечение минимальной дальности видимости на взлетно-посадочной полосе 350 метров по горизонтали и 30 метров по вертикали. Ранее, при I категории, соответствующие значения составляли 550 и 60 метров, что существенно ограничивало работу аэропорта в условиях тумана.

«Вторая категории ИКАО позволит аэропорту Якутск принимать и отправлять воздушные суда при более низкой видимости. Это минимизирует количество уходов на запасные аэродромы в Нерюнгри, Мирный или Хабаровск особенно в период характерных для региона морозных туманов в зимний период. Полёты в Якутск будут менее подвержены задержкам, вызванными неблагоприятными погодными условиями, а также снизится нагрузка на диспетчерские службы запасных аэродромов», — прокомментировал представитель аэропорта Якутск.

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Реализация проекта стала возможна при содействии главы Якутии, который инициировал поручение филиалу ФГУП Госкорпорация по ОрВД «Аэронавигация Восточной Сибири» о строительстве и введении в эксплуатацию обзорного локатора лётного поля (РЛС ОЛП). РЛС является ключевым элементом для обеспечения работы аэропорта в условиях ограниченной видимости. Его ввод в эксплуатацию был критически необходим для проведения сертификации по второй категории ИКАО.

В настоящее время ведутся работы по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры аэропорта. Следующим этапом запланирована реконструкция, направленная на обеспечение точного захода на посадку со стороны города. Реконструкция предполагает обновление навигационного оборудования и светосигнальной системы.

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