стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
artal 27 декабря 2024, 08:38 Медучреждения

В Нижнекамске открыли детскую поликлинику

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © kazan-news.net

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Нижнекамске построили больницу для 12 тысяч человек. Здесь будет работать 11 докторов: педиатры, офтальмолог, ортопед, хирург, отоларинголог, невропатолог — важнейшие специалисты для сохранения здоровья наших детей.

Больница снабжена рентгеном, аппаратом УЗИ, эндоскопическим оборудование и техникой для физиотерапевтического отделения. Чтобы пройти обследования не нужно будет ехать в другие больницы — всё в одном, уютном, светлом, комфортном месте.

В здании поликлиники родители будут получать молочное питание для малышей — очень удобно.

 © kazan-news.net

 © kazan-news.net

 © kazan-news.net

 © kazan-news.net

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://kazan-news.net/society/2024/12/25/471092.html

  • artal
  • 0
Нижнекамск, поликлиника, Татарстан
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,