В Нижнекамске открыли детскую поликлинику

© kazan-news.net

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Нижнекамске построили больницу для 12 тысяч человек. Здесь будет работать 11 докторов: педиатры, офтальмолог, ортопед, хирург, отоларинголог, невропатолог — важнейшие специалисты для сохранения здоровья наших детей.

Больница снабжена рентгеном, аппаратом УЗИ, эндоскопическим оборудование и техникой для физиотерапевтического отделения. Чтобы пройти обследования не нужно будет ехать в другие больницы — всё в одном, уютном, светлом, комфортном месте.

В здании поликлиники родители будут получать молочное питание для малышей — очень удобно.

© kazan-news.net

© kazan-news.net

© kazan-news.net

© kazan-news.net

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