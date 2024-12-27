На судах «Карага» и «Карымай» проекта 04130 поднят государственный флаг России

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Сейнеры построены НПЦ «Торсиотест» по проекту «Форсс Технрлогии» в рамках программы инвестквот для рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации на малотоннажных рыболовецких сейнерах «Карага» и «Карымай». В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, председатель рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей Тарусов, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

«Хочу выразить искреннюю признательность всем нашим партнерам и коллегам, кто непосредственно принимал участие в разработке проекта: нашим проектантам из „ФОРСС Технологии“, дочерней компании „Торсиотест“, а также Сберу, который помогал финансировать суда», — заявил Сергей Тарусов.

Напомним, суда проекта 04130 — первая за 20 лет серия в постройке на камчатских верфях. Строительство ведется по заказу рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина — крупнейшего рыбодобывающего предприятия Камчатского края. В рамках программы инвестиционных квот по данному проекту всего запланировано построить шесть единиц флота.

Проект 04130 разработан компанией «Форсс Технологии». 12 марта 2024 года состоялся подъем флага на малом рыболовном сейнере «Апача». Сейнер «Апача» стал головным в серии из шести сейнеров этого проекта.

Суда предназначены для вылова и транспортировки (в грузовом трюме наливом) улова в сыром виде на береговую фабрику для дальнейшей переработки. Длина судна составляет 26,45 м; ширина — 8 м; высота борта — 3,65 м; осадка — 2,2 м, мощность ГД — 441 кВт. Грузовой трюм имеет вместимость 90 куб. м. Обслуживать судно будет экипаж из восьми человек.

Сейнеры «Карага» и «Карымай» были спущены на воду в октябре 2024 года.

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